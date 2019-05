ESCLUSIVA TMW - Lollobrigida: "Juve, Sarri perfetto. Milan, Di Francesco è ok"

© foto di Lorenzo Marucci

Marco Lollobrigida della Rai ha parlato a TMW di vari temi in particolare legati al mercato allenatori. "Sarri alla Juve lo vedo molto bene, è un grandissimo allenatore, ho seguito il suo percorso fin da quando era alla guida della Sansovino. Non capisco, quando si parla di Sarri, cosa significhi avere lo stile Juve: Conte strillava in panchina la pari di Allegri e quindi? Credo che Sarri possa imparare a mettere giacca e cravatta ma come tattica resta in ogni caso un grande. Milinkovic alla Juve? Dovrebbe sostituire Khedira, quest'anno il serbo ha reso meno ma può essere decisivo ed è molto forte. La Juve deve fare una ristrutturazione profonda e Milinkovic deve essere la partenza".

La situazione della Roma? Anche Gasp ha detto no...

"Si devono fare un esame di coscienza alla Roma, dalla parti di Boston e di Città del Capo dove mi dicono sia Baldini. Gasp preferisce restare all'Atalanta in Champions e ora credo che l'ultima occasione sia Giampaolo. Credo sia un grande allenatore per ora a metà, visto anche l'ultimo campionato. Se è quello della prima parte del torneo, può essere da grande piazza".

E il Milan?

"Intanto Gattuso si è dimostrato un grande uomo. Nessuno rinuncia a due anni milionari di stipendio. Lui lo ha fatto. Nel Milan vedo un progetto allo sbando, il programma under23 va bene se si punta a De Ligt o De Jong ma non credo siano questi gli intendimenti dei rossoneri. Panchina? Meglio restare in italia e dico Di Francesco".

