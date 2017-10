ESCLUSIVA TMW - Lovato: "Juve, Orsolini e Favilli pronti a grande carriera"

Gianni Lovato, ex dg dell'Ascoli nonché ex giornalista di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della sfida fra Juventus e Sporting in Champions League: “La differenza di valore fra le due rose è notevole e ovviamente a favore dei bianconeri per cui penso che alla fine la Juventus prevarrà. Ed è fondamentale che sia proprio così, perché la vittoria in Grecia dei portoghesi nel match d'esordio e la netta sconfitta di Buffon e compagni a Barcellona mette la squadra di Allegri nella delicata condizione di non potersi concedere altri passi falsi. Comunque, ripeto, la Juve seppure reduce dalla sconfitta con la Lazio ha tutte le carte in regola per ristabilire le gerarchie, basta che giochi con serenità e concentrazione”.

La partita con la Lazio ha lasciato strascichi?

“Come ho accennato poc'anzi è importante che non ne lasci. Parliamo di due competizioni diverse e poi proprio il fatto di tornare subito in campo può essere un deterrente ai troppi, cattivi, pensieri. La difesa della Juve è in difficoltà? Le difficoltà sono oggettive e sotto gli occhi di tutti. Se poi si tratti di lacune della difesa e dei suoi singoli componenti, oppure di problemi della fase difensiva in senso lato, è un bell'interrogativo. Personalmente propendo più per la prima. Bonucci non starà attraversando un gran momento nel Milan, ma che negli anni il viterbese abbia avuto un ruolo importante per le fortune bianconere è un dato di fatto. Buffon, Barzagli e Chiellini sono giocatori dal talento indiscutibile, ma il contachilometri di tutti e tre è bello carico. Insomma, siamo nel mezzo di un ricambio generazionale, ma il processo non mi pare indolore”.

Cosa non funziona quest'anno?

“Intanto funziona il Napoli a prescindere da eventuali lacune bianconere. Però siamo appena ad ottobre e anche stagioni non lontane hanno dimostrato che la Juve è capace di riprendere il filo del discorso dopo avvii non molto brillanti. Nulla è compromesso per la squadra di Allegri, anche se è palese che per riuscire a riproporsi al di sopra di tutti è necessario che l'integrazione tra il gruppo storico e gli ultimi arrivati si velocizzi”.

Il suo parere sui giovani "juventini" Orsolini e Favilli?

“Parliamo di due giocatori davvero importanti. Orsolini deve ancora capire cosa voglia da lui Gasperini, quando supererà questa fase di apprendimento potrà esplodere anche a livello di serie A. Favilli ha forza fisica, fiuto del gol e mentalità da attaccante di primissima fascia, non ho dubbi sul fatto che lo attenda una grande carriera”.