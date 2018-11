ESCLUSIVA TMW - Maglione: "Con Ghirelli un biennio di riforme"

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'ex direttore generale del Catanzaro e consigliere di Lega Francesco Maglione ha parlato a margine dell'assemblea elettiva di Lega Pro: "L'elezione di Ghirelli? Nel segno della continuità dopo la presidenza di Gravina che ha ridato dignità ad una lega che arrivava da un commissariamento. Con l'arrivo di Gravina è arrivata la svolta. Lo stesso destino che lo ha atteso in FIGC al momento della sua elezione perché è l'unica persona che può far ripartire il nostro movimento. La continuità del percorso da Ghirelli e Gravina serve perché si deve ragionare come sistema, nel concetto di sostenibilità fra le varie leghe senza che nessuna possa decidere i destini di altri. Serve la tutela dei diritti da parte di tutte le parti in causa. L'espressione di una candidatura unica è espressione di una volontà unica della Lega Pro, ma è anche una assunzione di responsabilità importante. Ho apprezzato anche le parole dello stesso Ghirelli perché ci aspetta un biennio importante, improntato sulle riforme sia a livello federale che della Lega Pro".