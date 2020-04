esclusiva Malù Mpasinkatu ricorda Pape Diouf: “Era il mio modello”

“È una situazione surreale e va vissuta come tale. Dobbiamo farci forza l’uno con l’altro. In cuor nostro ci auguriamo tutti in una ripresa in condizioni di sicurezza”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo Malù Mpasinkatu a proposito del delicato momento dovuto al Coronavirus. “Il prossimo mercato? Sarà più povero. Tanti scambi e pochi soldi. Ma così vinceranno le abilità dei dirigenti”. Infine un ricordo dell’ex presidente del Marsiglia, Mababa Papediouf, deceduto proprio a causa del Covid-19. “L’ho sempre considerato il mio modello. Il primo direttore sportivo arrivano nella storia del calcio francese. Ha iniziato come giornalista, poi agente e poi direttore sportivo. Spero di emularlo. Se hai fame, preparazione e abnegazione puoi realizzarti in questo mondo senza aver giocato a calcio. Io ho fatto la D e la C, spero di poter lavorare anche in Serie B per poi - conclude - puntare a categorie superiori”.