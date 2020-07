esclusiva Mara Maionchi: "La Juve non mi ha entusiasmato. Sarri non ha portato spettacolo"

Da tifosa juventina Mara Maionchi ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb il campionato dei bianconeri: "Non mi ha entusiasmato, ci sono altre squadre che avrebbero meritato di più. Non sono una super esperta ma tutti hanno visto che lo spettacolo, con Sarri, non è arrivato. Ora speriamo nella Champions e concentriamoci su questo obiettivo. Ragazzi, giochiamo..."

