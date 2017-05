ESCLUSIVA TMW - Miccoli, chiesti 4 anni di reclusione. Avv. Orsino: "Sconcertati"

© foto di Pietro Parinello

"Siamo rimasti sconcertati da una richiesta di condanna e così eccessivamente sanzionatoria. Fabrizio viene da una richiesta di archiviazione in un contesto ad oggi non murato e che anzi ha visto pronunciarsi un tribunale nei confronti di altri soggetti coinvolti con una sentenza di assoluzione". Così a TuttoMercatoWeb l'avvocato di Fabrizio Miccoli, Gianpiero Orsino che assiste l'ex capitano insieme all'avvocato Giovanni Castronovo dalle accuse di presunta estorsione e per le quali il pm ha chiesto quattro anni di reclusione. "Sotto il profilo logico e di diritto - prosegue Orsino - restiamo basiti, siamo tranquilli perché per noi i fatti sono chiari ed erano chiari anche alla Procura quando ha chiesto l'archiviazione in linea con noi. Quindi - conclude il legale di Fabrizio Miccoli - restiamo in attesa di poter espletare le nostre difese in udienza". E ora appuntamento a luglio, quando verrà data la parola anche alla difesa, quindi a Miccoli e i suoi legali. Per un finale tutto da scrivere...