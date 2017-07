ESCLUSIVA TMW - Miccoli, l'avvocato: "Fiduciosi per l'assoluzione"

© foto di Pietro Parinello

È terminata oggi la linea difensiva di Fabrizio Miccoli per le accuse di presunta estorsione. "Abbiamo chiarito ancora a 360 gradi la vicenda", dice a TuttoMercatoWeb l'avvocato Gianpiero Orsino che segue l'ex capitano rosanero insieme all'avvocato Castronovo. "Nulla - prosegue Orsino - potrà lasciare dubbi sulla totale estraneità di Miccoli ai fatti contestati con conseguente assoluzione. Siamo fiduciosi possa chiudersi questa pagina all'antitesi rispetto alla figura di Fabrizio che si ricorda essere stato non solo un grande calciatore ma un un calciatore uomo che per il Palermo e per la città ha fatto molto, e la città non se lo è dimenticato, si vede per strada ancora oggi, non ha mai smesso di ammirarlo. Massima fiducia nell'operato della giustizia nella quale - conclude il legale di Fabrizio Miccoli - confidiamo adesso totalmente". Questione di tempo, ad ottobre la sentenza. E cresce la fiducia attorno all'entourage di Miccoli...