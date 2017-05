ESCLUSIVA TMW - Michele Uva: “La FIGC ha fatto gioco di squadra”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Michele Uva, direttore generale della FIGC, ha parlato a Firenze in occasione del 'KickOff 2017'.

Si parla di gioco di squadra, la FIGC l'ha già fatto? “Come tutte le squadre, c'è bisogno di allenamento. C'è bisogno di avere obiettivi chiari e bisogna aprire la propria mente anche a forze pensanti come quelle presenti qui al KickOff. Poi serve allenamento quotidiano, tra ufficio e campo. Senza gioco di squadra, non si va da nessuna parte”.

Si parla molto di Lega A e Lega B, come risolvere i problemi? “Col gioco di squadra, oggi parliamo di altri argomenti. Ognuno prova a dare il proprio contributo per portare le forze del calcio nella stessa direzione, per dare fiducia e nuova crescita al campionato italiano”.

Il campionato spezzatino è una esigenza a cui non di può rinunciare? “Ho imparato una regola, ogni giorno bisogna rispondere dell'argomento che si sta trattando. Le prossime 48 ore sono riservate alla Federazione, alla crescita e ai programmi strategici della Federazione per il futuro. Dello spezzatino ne parleremo un altro giorno”.