ESCLUSIVA TMW - Monelli: "Con Galliani e Berlusconi il Monza sognerà la A"

Il Monza potrebbe presto passare nella mani di Berlusconi e galliani. Un'indiscrezione che ha creato grande entusiasmo tra i brianzoli ma anche nel mondo del calcio in generale. "Sarebbe qualcosa di eccezionale, che cambierebbe tutte le prospettive del Monza", dice a Tuttomercatoweb.com Paolo Monelli, ex attaccante che prima di approdare in A con la Fiorentina si mise in luce da ragazzino proprio con i brianzoli. "Se entrano davvero Berlusconi e Galliani il Monza può aspirare a traguardi importanti. Potrà raggiungere la B in poco tempo e poi magari approdare in A, dove mai è riuscito ad arrivare. Sarebbe qualcosa di storico".

Che ricordo ha di Galliani vicepresidente del Monza?

2Mi ricordo dio un dirigente ambizioso: io arrivai giovanissimo a Monza, all'età di 14 anni. Esordii a 16 in B e poi due stagioni più tardi passai alla fiorentina. Al Monza devo tanto: mi prese dallo Scandiano, in provincia di Reggio emilia, il ds del Monza Giorgio Vitali insieme ad un suo collaboratore, Sergio Sacchero. Mi fece esordire in B Alfredo Magni, nel '79 arrivammo allo spareggio per andare in A, perso purtroppo contro il Pescara. Nella mia ultima stagione al Monza invece cambiammo tre allenatori, Carpanesi, Giorgis e Fontana. Non riuscimmo a salvarci".