ESCLUSIVA TMW - Morrone (ADICOSP): "Professionalizzazione del ruolo di ds"

© foto di Dario Raimondi

Le figure protagoniste del mondo del calcio vanno sempre più professionalizzandosi e fra queste, ovviamente, c'è anche quella del direttore sportivo. Nelle scorse settimane la FIGC ha comunicato la creazione di percorsi formativi dedicati all'accesso all'esame per l'abilitazione a direttore sportivo. Su questo tema la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha sentito Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP, ovvero l'associazione di categoria dei ds. "Per contestualizzare questa modifica occorre fare una premessa - spiega - legata alla sentenza dell'Antitrust che ha condannato la FIGC a causa di un mercato del lavoro troppo chiuso e poco concorrenziale a danno di tutti quei lavoratori che non arrivano dal medesimo mondo del pallone. In quest'ottica la creazione, grazie alla nuova Federcalcio di Gabriele Gravina, di un preciso percorso di formativo che permetta a tutti, anche attraverso enti diversi dalla FIGC, di avvicinarsi alla professione di direttore sportivo è un passo enorme, una svolta storica. Una scelta che porta ad un innalzamento della qualità di coloro che arriveranno ad avere l'abilitazione. Noi come ADICOSP ci siamo attivati avviando contatti con alcune università pubbliche e private nel tentativo di individuare i partner migliori".

Anche dal piano politico sono in arrivo delle novità con il decreto legge che affronta il tema dell'ordinamento sportivo e in particolare quello del "contratto dello sportivo".

"L'intenzione del governo è quella di dare una collocazione normativa ben definita ai professionisti del mondo del pallone. Una novità che varrà anche per coloro che lavorano nel mondo dei Dilettanti e che molto spesso si trovano impossibilitati ad avere un contratto di lavoro aderente a quelle che sono le loro specifiche mansioni. In più, come ADICOSP, attraverso la collaborazione del senatore Claudio Barbaro e dell'onorevole Andrea Belotti presenteremo un emendamento che comprenda in questo DL anche i collaboratori dei direttori sportivi. Ci tengo a ringraziare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Giorgetti perché ha ascoltato le nostre istanze in merito al Disegno di Legge. In gioco c'è il futuro lavorativo di molti professionisti".