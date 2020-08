ESCLUSIVA TMW - Muriqi verso la Lazio, Dincer (Milliyet): "Forza fisica e generosità le sue qualità"

esclusiva Muriqi verso la Lazio, Dincer (Milliyet): "Forza fisica e generosità le sue qualità"

vedi letture

Lazio in dirittura d'arrivo per l'acquisto di Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro, 26 anni, è pronto al grande salto dal Fenerbahçe dove ha fatto molto bene (15 gol in 32 partite) al palcoscenico della Champions League con i biancocelesti. Il suo identikit lascia presupporre che il giocatore sarà un sostituto di Caicedo, come spiega Onur Dincer, giornalista di Milliyet: "È un giocatore forte fisicamente, ed è questa la sua caratteristica principale. Non eccelso tecnicamente ma con forza e resistenza, un vero lottatore. È un attaccante che aiuta molto la squadra, non è paragonabile a un realizzatore come Immobile. Direi che Muriqi inserito in un collettivo è molto utile, non bisogna aspettarsi che possa risolvere la partita individualmente. Tra le altre caratteristiche direi che è bravo a tener palla e far salire la squadra, oltre che nel gioco aereo, non a caso segna molti gol di testa. Se c'è qualcosa in cui deve crescere magari dovrebbe avere più reattività, cosa che può senz'altro migliorare".