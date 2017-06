ESCLUSIVA TMW - Mutti: “Tedino può consacrarsi a Palermo"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tuttomercatoweb.com il tecnico Bortolo Mutti ha parlato del nuovo corso del Palermo e del suo futuro: “Tedino è un allenatore emergente in linea con la programmazione che la società deve fare in Serie B. Palermo è una piazza esigente, ma credo che la scelta del tecnico sia azzeccata perché ha lavorato bene in questi ultimi anni e può consacrarsi in Sicilia. Credo che la scelta di Zamparini di lasciare, sempre se sarà così, sia stata molto sofferta e difficile da prendere visto il suo legame col Palermo e la città”.

Per quanto riguarda il suo futuro ci potrebbe essere la panchina dell'Albania

“C'è stato un sondaggio e mi ha fatto piacere, ma non posso dire nulla di più. Certamente sarebbe un'esperienza interessante”.