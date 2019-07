ESCLUSIVA TMW - Napoli: "Ho voglia di rimettermi in gioco"

Dopo una lunghissima carriera che parte dalle giovanili dell'Inter e arriva poi fino alla Serie B, per Aiman Napoli lo scorso anno c'è stata la prima esperienza in D, dove si è diviso tra Delta Porto Tolle e Lecco: esperienza vincente, il club lombardo ha centrato la C.

E proprio con la Serie C, l'attaccante, ora svincolato, vorrebbe tornare a misurarsi, come confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Prima esperienza in Serie D, arrivata dopo il fallimento della Reggiana: che anno è stato?

"Il caos che è successo a Reggio Emilia è stata una batosta, avevo un triennale con il club e a fine luglio, dopo il fallimento, mi sono ritrovato senza squadra. Ho scelto poi di misurarmi con un progetto e un'esperienza che per me rappresentavano una novità, prima con il Delta Porto Tolle e poi con il Lecco, un club molto ambizioso con il quale infatti ho vinto il campionato: è stata una bella soddisfazione".

Ma c'è la voglia di tornare a misurarsi con il professionismo?

"Assolutamente si. Adesso sono svincolato, e ho voglia di rimettermi in gioco. Vedere un bel progetto, avere stimoli, sentire la fiducia di un club è quello di cui ho bisogno: ho voglia di dare ancora tanto".

Le scorie della vicenda Reggiana sono ormai alle spalle?

"Siamo stati estromessi dai playoff in un modo assurdo, quell'anno meritavamo la Serie B, e probabilmente, se avessimo comunque perso sul campo senza strani episodi, l'epilogo societario sarebbe anche stato diverso. La voglia di riscatto c'è, le ambizioni personali pure, vorrei riavere quello che a me e ad altri ragazzi è stato tolto quel giorno".

La Reggiana intanto è rinata.

"Sono felicissimo per la piazza, e mi ha fatto immenso piacere vedere che la nuova società si è anche riappropriata del marchio Reggiana. Sono legato a Reggio, i tifosi tutt'ora mi contattano spesso, e credo proprio che anche loro meritino i fasti del passato".