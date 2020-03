esclusiva Nicola Salerno ricorda Astori: “Un ragazzo speciale, sua scomparsa una brutta botta”

“Davide era un ragazzo di un altro livello, pulito, perbene, parlava sempre senza alterarsi e in maniera educata. Era speciale”. Pensieri e parole di Nicola Salerno, ed direttore sportivo del Cagliari e oggi consulente del Watford, a TuttoMercatoWeb, in ricordo di Davide Astori, scomparso due anni fa. “Quando mi arrabbiavo con la squadra per qualche episodio Davide mi guardava, rideva come a dire ‘cinque minuti e mettiamo tutto a posto’, ancora oggi non riesco a digerire la sua morte. Un ragazzo di quell’età con la morte non c’entra niente. Nessuno potrà mai parlare male di Davide. Era un ragazzo speciale. E la sua scomparsa - conclude Nicola Salerno - è stato una botta per tutti”.