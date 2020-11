esclusiva Nosotti: "Prandelli darà una nuova identità. Può giocarsela per l'Europa"

"Sono felice per Prandelli, mi dispiace per Beppe Iachini. C'era poco tempo per puntare ad altre strategie e tante cose sono rimaste a metà strada. Pensavo avesse la possibilità di fare di più, ma forse non c'era il clima giusto e allora si è cambiato". Così Marco Nosotti di Sky ai microfoni di TMW. "Credo - dice - che la Fiorentina possa giocarsela per l'Europa. Prandelli potrà ridare un'identità nuova a questo gruppo. Serviranno nuove soluzioni offensive portando più uomini in area".

