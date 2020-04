esclusiva Orlandi: "Ecco come funziona il bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi"

Da martedì 7 aprile, Sport e Salute ha attivato la procedura per i collaboratori sportivi per richiedere 600 euro di contributo per il mese di marzo 2020, direttiva contenuta dal Decreto Cura Italia dal Governo, per chi ha visto ridursi drasticamente il lavoro in ambito sportivo. Alessandro Orlandi, fondatore di Studio Assist & Partners, spiega quali sono le criticità. "È opportuno precisare che l'indennità spetta a collaboratori sportivi, cioè atleti, tecnici, addetti amministrativi e gestionali e figure professionali di questo tipo che abbiano in essere un rapporto di collaborazione con una Federazione Sportiva, con un Ente di Promozione Sportiva, con una Disciplina Sportiva Associata nonché con Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche . Tra i vari requisiti, è richiesto, innanzitutto, che la collaborazione sia in essere alla data del 23 febbraio 2020 e sia ancora pendente al 17 marzo 2020. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di non aver richiesto altre forme di indennità previste dal Decreto Cura Italia, di non essere titolare del Reddito di Cittadinanza e di non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, inteso come reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero reddito da lavoro autonomo”. Il richiedente dovrà trasmettere un SMS con il proprio codice fiscale al nunmero di cellulare indicato sul sito web di Sport e Salute, riceverà una risposta con codice di accesso, data e ora per collegarsi e inoltrare richiesta. Non sono previsti limiti redditurali, ma saranno favoriti coloro che hanno guadagnato meno di 10 mila euro.