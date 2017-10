ESCLUSIVA TMW - Orlandini ricorda Massa: "Gran tecnica, era uno alla Callejon"

Anche Andrea Orlandini, ex centrocampista del Napoli, ricorda la figura di Giuseppe Massa, morto ieri all'età di sessantanove anni. Era stato un giocatore significativo per il Napoli degli anni Settanta; il tecnico dell'epoca - Luis Vinicio - lo teneva in grande considerazione. "Sono davvero molto addolorato - dice a Tuttomercatoweb.com Orlandini che di Massa è stato compagno di squadra - lo ricordo come un ottimo calciatore, sapeva trattare il pallone. Era anche un bravo ragazzo, come del resto un po' tutti in quel Napoli".

Come caratteristiche tecniche come lo ricorda?

"Era un tornante, a volte si alternava con Rampanti ma era davvero forte: bel dribbling, saltava l'uomo e faceva anche qualche gol. Per fare un esempio era un giocatore alla Callejon. E' vero, Vinicio lo stimava molto ed aveva ragione: era uno dei punto di forza di quel Napoli".