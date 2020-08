ESCLUSIVA TMW - Panariello: "Ibra un grande, è alla terza vita. Ora il Milan può tornare quello vero"

esclusiva Panariello: "Ibra un grande, è alla terza vita. Ora il Milan può tornare quello vero"

Giorgio Panariello è un grande tifoso del Milan e ai nostri microfoni nell'intervist che potete vedere sotto, ha detto: Dalla ripresa in poi ha dato soddisfazione, Ibra è una grande ed è alla terza vita... Lo svedese, come tutti i campioni che forse non hanno più le gambe di prima, sa mettersi anche a disposizione della squadra. Sa segnare ma è anche assist-man, butta la palla dove altre volte ci sarebbe dovuto arrivare, con la sua visione di gioco sa dove metterla. Pioli invece ha fatto un lavoro anche inaspettato e ha fatto ricredere pure i dirigenti. Prossimo anno? Diciamo che è un Milan che può tornare ad essere il MIlan...

