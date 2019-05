ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Date mercato Premier in linea con il sistema”

© foto di Vincenzo Michelucci

“La decisione della Premier League di ufficializzare la chiusura del calciomercato inglese alla data dell’8 agosto risponde alle esigenze del sistema calcio”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin. “Un sistema - dice Pasqualin - che vorrebbe gli organici societari, senza distinzioni di latitudine, già definiti prima dell’avvio dell’attività agonistica ufficiale. Da noi, dove un tempo si disputava quello che a buon diritto chiamavamo ‘il campionato più bello del mondo’ - cosa che credo oggi non si possa neanche sussurrare per scherzo - si vocifera invece di prolungare il calciomercato addirittura al 2 settembre. Anche questo è un indizio, oltre la misura degli introiti per i diritti televisivi, la costruzione degli stadi e la gestione del marketing, della grande differenza culturale che si è creata tra il nostro sistema calcio e quello britannico che ha appena concluso una stagione trionfale”.