ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Il mercato al Da Vinci e il blitz dei Carabinieri...”

© foto di Simone Calabrese

Quarantuno anni dopo il blitz dei Carabinieri il calciomercato a Milano torna all’Hotel Da Vinci. Dal 28 al 31 gennaio sarà lo storico albergo ad ospitare la sessione del calciomercato di riparazione. “Tanti anni fa un esposto dell’AIC di cui ero segretario, diede origine a un blitz dei Carabinieri e quindi a una vicenda giudiziaria il cui reato contestato era quello di intermediazione della mano d’opera”, ricorda l’Avvocato Claudio Pasqualin a TuttoMercatoWeb. “Ero nel mio ufficio, il telefono squillava ininterrottamente e addirittura l’edicolante mi tirava dietro il giornale, nessuno la prese bene. Poi - continua Pasqualin - intervenne il governo presieduto dall’Onorevole Andreotti che varò un decreto il cui testo recitava ‘le norme sul collocamento dei lavoratori non si applicano al trasferimento dei calciatori professionisti’. Poi il parlamento trentotto anni fa varò la legge numero 91 del 1981 che ancora oggi è in vigore e regola il professionismo sportivo”. Pasqualin per il futuro del mercato ha un’idea che potrebbe rilevarsi vincente “Avevo già parlato della BIC, ossia la Borsa Italiana del Calcio. Una manifestazione che con il coinvolgimento del marketing attiri l’attenzione non solo dei media ma di tutte le realtà. Direi una sorta di kermesse che vada oltre alle semplici trattative, che sia animata da convegni giuridici, medici, organizzativi e fiscali. Oggi le televisioni più della carta stampata hanno interessare a tenere vivo un patetico baraccone, gli ultimi giorni di mercato sono una sorta di doping televisivo comunque - conclude Pasqualin - orchestrato da bravissimi professionisti”.