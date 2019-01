ESCLUSIVA TMW - Pauluzzi (L'Equipe) - "Veretout miglior francese in Italia"

© foto di Federico De Luca

Valentin Pauluzzi de l'Equipe ha parlato dei numerosi francesi che giocano in Italia: "Veretout e' il miglior francese in Italia e si sta avvicinando sempre più alla Nazionale. Ha fatto progressi a livello tattico e può giocare da regista e da mezzala. E' della stessa generazione dell'under20 mondiale di Pogba e adesso ha raggiunto grandi livelli. Lui in Francia agli inzia giocava da trequartista, ha visione di igoco. E' rigorista e c'è fiducia in lui anche nelle sue qualità mentali".

Il parere su Lafont

"E' bravo, è il nostro Donnarumma. In Francia in tanti poossono avere rimpianti di non averci provato visto che la Fiorentina lo ha preso per 8 milioni. L'impatto, la gestione emotiva e le pressioni le sta gestendo bene. Prende rischi e può fare qualche errore ma non ha paura. Se va avanti così si aprono le porte della Nazionale"

Nzonzi?

"C'erano grandi aspettative: è lento ma è il suo stile di gioco. Si pensava che potesse aiutare la Roma ad uscire dalla crisi e invece sta pagando il nuovo campionato e forse il nuovo ambiente. Se va avanti così rischia di uscire dalla Nazionale"

Matuidi

"Ha avuto un piccolo calo di rendimento ma anche perchè è tornato tardi dalle vacanze e ha ripreso subito. Sta pagando dazio anche perché non ci sono tante soluzioni per farlo riposare"