ESCLUSIVA TMW - Pelù: "Viola? Facciamo una cordata stile Barcellona"

Fonte: Dai nostri inviati Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

A margine dell'evento Il Pallone di Marmo, il noto cantante Piero Pelù, tifoso viola, ha parlato in esclusiva a TMW e ai microfoni di TMW Radio: "Il comunicato della Fiorentina sulla possibile cessione del club? Facciamo una cordata, ci ispiriamo al Barcellona (ride, ndr). Quando un presidente dice che molla, non è certamente il massimo. È stato un fulmine a ciel sereno, al giorno d'oggi bisogna essere pronti a ricevere le critiche. Prendiamo atto di questa cosa, la Fiorentina andrà avanti lo stesso. Ci saranno delle cessioni purtroppo, compreso Bernardeschi. Ripartiamo dal basso, l'importante è giocare bene. Vincere dei trofei oggi è difficile, ci riescono solo i grandi club. Con i Della Valle abbiamo fatto un decennio notevole, non si può dire nulla. È un peccato questa uscita di scena, sicuramente rinasceremo. Come ho detto prima, facciamo una cordata: non è facile, prendiamo l'esempio del Barcellona. Ispiriamoci a quello. Firenze non è ricca come Barcellona, ma il potenziale c'è. Un consiglio ai Della Valle? Hanno fatto tante cose belle, sicuramente potevamo fare di più invece di cedere sempre i migliori. Bernardeschi? Se la Juve offre 40 milioni secondo voi rifiutano? Borja Valero? Immagino che la sua partenza sia legata al destino che i Della Valle intendono riservare a tutta la squadra. Poi nel calcio ci sono troppi interessi, io sono solo un tifoso".