ESCLUSIVA TMW - Per Bellusci forte ipotesi Kayserispor: a breve incontro col club

© foto di Federico De Luca

Continuano ad arrivare varie proposte per Giuseppe Bellusci: il difensore reduce dal campionato disputato con l'Empoli, svincolatosi dal Leeds, sembrava ad un passo dal Palermo (era stato cercato tra le altre con forza anche dal Paok) ma nelle ultime ore è arrivata per lui una proposta ufficiale da parte del club turco del Kayserispor, che ha sede a Cesarea in Cappadocia. Bellusci ed il suo agente Michelangelo Minieri si trovano adesso in Austria per incontrare ed ascoltare il Kayserispor.