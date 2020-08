ESCLUSIVA TMW - Pieraccioni: "Fiorentina? Ci sarà lo stadio ed è partito anche un mutuo per Messi..."

esclusiva Pieraccioni: "Fiorentina? Ci sarà lo stadio ed è partito anche un mutuo per Messi..."

vedi letture

Con la sua classica verve Leonardo Pieraccioni ha parlato della Fiorentina, da tifoso viola. Nell'intervista a TMW che potete vedere sotto ha detto: "Commisso è un imprenditore capace, intelligente e simpatico. E' la persona giusta al momento giusto. Con lui la Fiorentina più in alto? Vuol fare uno stadio a 160 metri sul livello del mare proprio per questo. Tutti comunque potranno dire che siamo così una spanna sopra gli altri... Non solo arriverà lo stadio. Hanno iniziato a fare un mutuo per Messi... (sorride, ndr)

Clicca sotto per guardare l'intervista a Leonardo Pieraccioni