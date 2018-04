ESCLUSIVA TMW - Pieri: “Buffon da censurare, anche il VAR avrebbe dato rigore”

“Mi è piaciuto Agnelli per l’equilibrio che ha avuto nel post partita, avrei evitato però l’attacco a Collina”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex arbitro Tiziano Pieri. “Bravo, simpatico, direi straordinario - prosegue Pieri - invece Allegri”.

E lo sfogo di Buffon?

“È da censurare tutto. Non è da lui attaccare in quel modo l’arbitro. Non capisco le parole di Buffon. Se si riferiva all’episodio dell’andata e all’espulsione può aver ragione, ma il fallo di Benatia è calcio di rigore”.

Buffon ha parlato di mancanza di sensibilità da parte dell’arbitro.

“La sensibilità non può essere a livello tecnico. Il rigore andava dato. Poi magari le proteste, dal punto di vista disciplinare potevano anche essere gestite. Se il rigore fosse stato parato la Juve avrebbe giocato in dieci i supplementari e li l’attacco al direttore di gara poteva starci”.

VAR in Champions League: giusto inserirlo?

“Si. Ma nel caso del rigore al Real Madrid, anche il VAR lo avrebbe dato. Sicuramente aiuterebbe inserire lo strumento in Champions League, la sua introduzione è da velocizzare”.