ESCLUSIVA TMW - Prato piange il suo Pablito. Il sindaco: "Sabato lutto cittadino. Tricolore fuori in suo onore"

Prato piange il suo Pablito. Il sindaco: "Sabato lutto cittadino. Tricolore fuori in suo onore"

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, è intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb per ricordare la figura di Paolo Rossi, che nella città toscana è nato e cresciuto, anche calcisticamente, muovendo i primi passi nel Santa Lucia. Il primo cittadino apre anche a future iniziative per onorarne la memoria: "Paolo Rossi è un patrimonio dell'intera nazione, però è figlio di questa città e noi proveremo a onorarlo e ricordarlo nel migliore dei modi. Sabato in occasione del funerale la città sarà a lutto, le bandiere del Comune di Prato saranno listate a lutto e quindi a mezz'asta e Covid permettendo il Comune di Prato sarà presente in forma ufficiale alle esequie. Ho chiesto ai miei concittadini nel frattempo di appendere alla finestra una bandiera tricolore come si fa durante i mondiali per ricordare Paolo, questo straordinario campione. Poi insieme alla famiglia decideremo cosa fare: un torneo di calcio giovanile, un murales, l'intitolazione dello stadio o di un altro impianto sportivo: vedremo, lo decideremo con la famiglia. Quello che mi interessa veramente è far sì che i giovani apprendano l'esempio di Paolo: campione stellare, incredibile, conosciuto in tutto il mondo ma persona educata, garbata, per bene. Ecco, questo è un po' quello che ci interessa provare a fare, con le modalità che concorderemo con le società sportive e ovviamente con la sua famiglia. Quello che credo sia giusto e doveroso è che la città che gli ha dato i natali e in cui ha mosso i primi passi calcistici sia una città che celebra nella maniera più degna il suo campione più conosciuto".