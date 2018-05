ESCLUSIVA TMW - Primavera, il Palermo torna in A. Porchia: “La vittoria di tutti”

Il Palermo riabbraccia la Serie A. Per adesso la Primavera, tra qualche settimana spera di ottenere lo stesso traguardo anche la squadra di Stellone. “Siamo partiti in sordina perché la squadra è giovane. Il nostro percorso nasce da lontano, tanti ragazzi hanno disputato tutte le categorie del settore giovanile. E alla fine gioire per la promozione diretta non era messo in preventivo, però ci siamo resi conto che potevamo lottare. E quando ci siamo trovati a sette punti dal Cagliari non abbiamo mollato, così raccogliamo i frutti del nostro lavoro”. dice a TuttoMercatoWeb il responsabile del settore giovanile del Palermo, Sandro Porchia. “Questa - prosegue - è stata la vittoria di tutti. C’è anche sinergia con la prima squadra basti pensare che tre ragazzi come Gallo, Santoro e Rizzo hanno preso confidenza con l’ambiente dei grandi. Per arrivare a vincere c’è bisogno del gruppo, del sacrificio e di un lavoro importante”.

Come vi preparate in vista della A?

“Dovremo programmare e strutturare la squadra. La Primavera 1 è un po’ come la Serie C, ci confronteremo contro avversari di livello. Quindi bisognerà essere pronti”.

Ha svolto un lavoro importante. Il suo contratto andrà in scadenza tra un anno. Zamparini ha già proposto il rinnovo?

“Ho un altro anno di contratto. Se il presidente sarà contento del lavoro svolto mi darà la possibilità di continuare a lavorare. Per partecipare al campionato Primavera 1 serve programmare e lavorare in anticipo, questo è chiaro. Quindi siamo già concentrati per capire dove intervenire”.

Tra qualche settimana spera di festeggiare la Serie A anche la prima squadra.

“Tutto il settore giovanile è il primo tifoso dei più grandi. Faremo il tifo affinché la squadra possa centrare il secondo posto e quindi la promozione diretta”.