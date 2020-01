© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pupo è un grande tifoso della Fiorentina e oggi, presente a Pitti, ha raccontato a TMW le sue sensazioni sui viola: "Conosco Commisso dal '78 quando era proprietario di discoteche in America dove io e altri cantanti facevamo concerti per gli italo-americani. Ha riportato entusiasmo ma il campionato è duro e la Fiorentina sta facendo un po' fatica ma resto fiducioso. Col Bologna ho sofferto tanto, che rabbia per il pari. Spero che l'arrivo di Iachini porti grinta, è la sua cifra del resto, e che si possa ripartire con la Spal tornando alla vittoria. C'è il problema del gol e poi sono stati sbagliati lunedì scorso anche alcuni assist. Serve rinforzare l'attacco e poi il portiere deve maturare. Come dar carica alla Fiorentina? Attraverso la mia canzone 'Su di Noi' che quest'anno compie quarant'anni dalla pubblicazione"

