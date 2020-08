esclusiva Raffa ricorda Zavoli: "La tv era in bianco e nero ma la sua informazione era a colori"

Si è spento iggi a 96 anni Sergio Zavoli, autentica icona del giornalismo italiano. Per ricordarlo è intervenuto nel corso del TMW News la trasmissione televisiva di Tuttomercatoweb.com, Tonino Raffa, voce storica di Tutto il Calcio minuto per Minuto: "E' un momento molto triste per l'informazione italiana. Zavoli è stato un monumento di un giornalismo fatto di qualità, immaginazione, cultura profonda. Da ricordare le sue trasmissioni come Viaggio intorno all'uomo, Tv Sette, Credere o non credere. Ma è giusto ricordare quanto ha fatto in ambito sportivo, come 'Il Processo alla tappa' o il contributo dato alla nascita di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto', inventato con Moretti e Bortoluzzi. Nel periodo in cui la tv era in bianco e nero la sua informazione era tutta a colori".

