Alberto Rimedio della Rai era tra i premiati ieri al Maestrelli e ha parlato a TMW di vari argomenti. A partire dal Napoli. "Nel momento clou non ha avuto la capacità di restare aggrappato alla Juve fino a marzo, quando i bianconeri potevano esser distratti dalla Champions. La marcia della Juve è stata mostruosa ma qualche rammarico per i partenopei deve esserci. L'Arsenal in EL? E' l'ostacolo più complicato che potesse esserci, insieme al Chelsea ma il Napoli può farcela.

La Roma delusione la delusione del campionato?

"E' abbastanza normale che si trovi in questa condizione: con la campagna acquisti di Monchi si era deciso di cancellare quanto fatto nella stagione scorsa e puntare sui giovani: i rischi c'erano e si sono concretizzati.

La Nazionale?

"Mi aspettavo la convocazione di Belotti e non Lasagna tra gli attaccanti, nella speranza di trovare il centravanti che possa concretizzare la gran mole di lavoro svolta dalla squadra. Mancini vuole però un centravanti che sappia dialogare con la squadra ed evidentemente il Gallo non viene ritenuto l'ideale. Ma a suon di gol Belotti può convincere il ct"

