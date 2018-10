ESCLUSIVA TMW - Rolandi: "Inter, che solidità. Roma, ora la continuità"

© foto di Marucci

A Montecarlo, a margine del Golden Foot, abbiamo analizzato il campionato insieme a Simona Rolandi della Rai. A partire dall'Inter, ora seconda in classifica: "I fatti dicono che in effetti la squadra di Spalletti sta diventando l'anti-Juve. La formazione bianconera ha una marcia in più però l'Inter sta facendo vedere di avere le carte in regola per tenerle testa. Napoli e Inter hanno caratteristiche diverse: la solidità dell'Inter balza all'occhio nei vari reparti e il gruppo ha acquisito progressivamente fiducia in se stesso. La Roma? E' una squadra dai due volti, in Champions ha trovato la dimensione migliore ma anche in campionato troverà regolarità, perchè ha grandi potenzialità e un grande allenatore. Sabato comunque sarà dura contro la Fiorentina, il Franchi è un fortino: gara apertissima ma i giallorossi devono dare continuità ai risultati"

