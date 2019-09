ESCLUSIVA TMW - Sarti (RTL): "Derby? Inter ha più da perdere"

Fonte: Andrea Losapio

Massimo Sarti, giornalista di RTL, ha analizzato i temi del derby di Milano in programma domani sera ai microfoni di TMW: "Ho visto un Conte motivato, che ha messo i puntini sulle I anche sul litigio Lukaku-Brozovic, facendo capire che gradirebbe uno spogliatoio ermetico. Bisogna crescere dentro e fuori dal campo e questo è quello che vuole. Conte vuole ripartire dopo lo Slavia Praga e il derby è l'occasione giusta. Entrambe le squadre hanno tanto da guadagnare e tanto da perdere. Un altro passo passo dei nerazzurri trasformerebbe l'Inter in una fiammella rispetto al fuoco ardente delle ultime settimane. Il Milan invece arriva dalla gara di Verona buona solo a sprazzi e con una sconfitta potrebbe avere delle ripercussioni nel percorso di crescita della squadra. In linea generale credo che i nerazzurri abbiano comunque qualcosa da perdere in più rispetto ai cugini. Con delle percentuali direi 55% Inter e 45% Milan.

L'approccio di Giampaolo?

"Il tecnico ha voluto infondere serenità, puntando sui suoi concetti, sulla crescita della squadra e di tutti i singoli".

Un pronostico?

"Se proprio devo farmi odiare da una parte dico che vince l'Inter 2-1".