ESCLUSIVA TMW - Sconcerti: "CR7? Sarebbe affare trionfale in ottica Champions"

© foto di Federico De Luca

"Il migliore acquisto che si possa fare, soprattutto in chiave Champions". Mario Sconcerti, prestigiosa firma de Il Corriere della Sera ed opinionista di RMC Sport ha analizzato il possibile colpo della Juventus, quel Cristiano Ronaldo che sta facendo discutere tutto il mondo calcistico. "Ci sono due aspetti da prendere in considerazione - dice a Tuttomercatoweb.com - quello tecnico e quello economico. Il lato economico non lo giudico, i soldi sono di altri e non entro nel merito. Giudico l'aspetto tecnico e dico che sarebbe un'operazione trionfale. Prendere CR7 adesso rappresenta il migliore acquisto che si possa fare".

Per la Champions quante chances avrebbe con CR7 la Juventus?

"Se verrà fatto, sarà un acquisto in funzione della Champions perchè si prende il giocatore simbolo di questa coppa. E' il giocatore che ha segnato più gol nelle competizioni internazionali e rappresenta l'anima della Champions. La Juve ha vinto tanti campionati senza Ronaldo, per la Champions con lui siamo ad un livello elevato. Stiamo parlando di un giocatore che è arrivato a 120 gol in Champions".

Qualcuno tempo fa non seppe interpretare una sua provocazione su Ronaldo e un eventuale impiego nella Juve: pur avendo già spiegato sulla questione, adesso si sente di aggiungere qualcosa?

"No, ma faccio tanti auguri a CR7".