esclusiva Simona Ventura: "Torino, ora si ritrovi il cuore Toro. Giampaolo? Non ho pregiudizi"

A Marina di Pietrasanta al Caffè della Versiliana, Simona Ventura ha parlato a TMW del 'suo' Torino, nell'intervista che potete vedere sotto: "Il nuovo corso lo vedo bene, ho fiducia in Giampaolo, non ho pregiudizi. Le critiche a Cairo le trovo ingiuste perchè comunque ha fatto tanto per il Toro prendendolo col lodo Petrucci da un fallimento e l'ha portato anche in Europa League. Il Toro ora deve ritrovare il cuore toro e lo si ritrova anche partendo dai ragazzi e dalle scuole, dalla leggenda del grande Torino".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa a Simona Ventura