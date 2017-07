ESCLUSIVA TMW - Sind. Amatrice: "Il calcio ci aiuta. Da qualcuno aspettavo di più"

Il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi ha parlato a Tmw raccontando delle ultime vicende della città laziale (colpita nelle ultime ore da nuove scosse) e degli aiuti ricevuti dal mondo del calcio: "Il 'mostro' purtroppo è ancora vivo. Dobbiamo essere forti e ucciderlo tutto. A livello sportivo da lunedì parte il restyling del palazzetto dello sport, che è già funzionante. A metà luglio, grazie alla Figc, partiranno i lavori per il rifacimento del campo sportivo. La nostra scuola superiore, prima un liceo scientifico, è diventato un liceo scientifico internazionale e anche lì ci saranno impianti sportivi all'avanguardia. Dobbiamo ripartire anche dallo sport. Se il mondo del calcio poteva far di più? No, ha fatto tanto. Con la Figc ho avuto ad un certo punto un momento... di scazzo ma poi hanno rispettato la parola. Per noi sono state presenti tra le altre il Torino , l'Atalanta, la Lazio, la Salernitana il Pisa, la Roma che con l'incasso della gara col San Lorenzo realizzerà un campo polivalente all'interno del nuovo liceo. Sono state presenti, vicine a noi, tante società, un po' sono mancate le grandi come Inter e Juve. Forse qualcosa, non tanto per l'importo, ma a livello di vicinanza non solo ad Amatrice ma per l'intera area del centroItalia che è stata scossa, me lo aspettavo da questi club: anche perché questi territori credono con i fatti e i progetti, che lo sport, e in particolare il calcio, possano essere un momento di grande ripartenza"

