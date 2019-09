ESCLUSIVA TMW - Stoppini (Gazzetta): "Inter una ruota avanti al Milan"

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Stoppini, firma de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato i temi del derby di Milano in programma domani sera ai microfoni di TMW: "È il derby la gara più importante dell'avvio di stagione dell'Inter perché può indirizzare la stagione, o quantomeno il primo blocco di gare fino allo scontro con la Juventus. Ho visto Conte cauto ma motivato ma ha regalato qualche spunto, puntualizzando anche sulle parole di Giampaolo sull'Inter. La partita con lo Slavia, ad esempio, ha tolto qualche certezza. Le tre vittorie in campionato avevano dato dei riferimenti diversi, poi la Champions qualche dubbio in più lo ha lasciato, con errori della scorsa stagione che si sono riproposti".

Possibili ripercussioni del litigio Lukaku-Brozovic?

"Non credo che questo diverbio possa avere ripercussioni in campo sul rendimento della squadra. Di solito, anzi, questi episodi prima di gare importanti servono per compattare il gruppo. Ricordo la settimana che portava al derby lo scorso anno con l'Inter che arrivava da sfavorita con una eliminazione in Europa League e il sorpasso rossonero la settimana precedente".

Qual è la favorita fra le due squadre?

"L'Inter è decisamente più avanti, anche se il derby ha sempre una dinamica particolare. Dovendo mettere una 'ruota avanti' punterei su quella dell'Inter".