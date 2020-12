esclusiva Tedeschi: "Paolo Rossi era noi. La Samp? Magari arrivassero Llorente e Santon"

vedi letture

Nel corso del TMW News è intervenuto Corrado Tedeschi, amico di Paolo Rossi e tifoso della Samp. "Quel Mondiale dell'82 eccitò la fantasia di tutti, era un'Italia con ragazzi dalla faccia pulita, una squadra vera. Bearzot era un padre padre di famiglia che scommise su Rossi contro tutti e fu ripagato. Paolo l'ho conosciuto bene, sempre simpatico e spiritoso. Ho avuto tempo fa un problema di salute e mi vidi con lui e con Nic Zanone tre giorni prima dell'intervento. Mi accompagnarono loro a casa e Paolo mi confortò e mi disse: vedrai andrà tutto bene.. Paolo Rossi era noi, non era un fenomeno ma un campione vero. Non erano gol facili perchè non ci sono i gol facili, bisogna essere lì ed era uno che aveva l'istino del killer".

Due parole anche sulla Samp...

"Gioca solo un tempo e non so perchè, anche col Milan nella ripresa ha giocato bene e ci sono state poi decisioni arbitrali su cui sorvolo... C'è un presidente separato in casa e noi tifosi siamo ostaggi di un presidente che fa gli affari suoi.. E nei suoi affari c'è la Samp. Ranieri è in mezzo a questa situazione, ho stima di lui ma sta sbagliando qualcosina. Il mercato? Llorente mi piacerebbe molto, è quel che manca. Sento parlare anche di Santon. Magari".

Clicca sotto per guardare l'intervista completa