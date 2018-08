ESCLUSIVA TMW - Tenerani: "Viola, Pioli ha chiesto 12-13 gol a Chiesa"

Mario Tenerani de Il Giornale ha parlato ieri delle aspettative intorno alla Fiorentina che esordirà domenica sera contro il Chievo: "C'è la voglia di vederla all'opera e di vedere il tridente d'attacco anche se Pjaca è in ritardo di condizione. C'è poi da valutare il centrocampo mentre la difesa giocherà a quattro sporca con Milenkovic a destra, Hugo-Pezzela al centro e Biraghi a sinistra. In porta c'è un talento vero come Lafont ma ha 19 anni e va accompagnato con serenità. Per il settimo posto può recitare la propria parte anche se comunque per quel piazzamento non c'è solo la Fiorentina in lotta. Chiesa? Pioli gli ha chiesto 12-13 gol. Partirà da sinistra per poi accentrarsi col destro. E' talmente forte che può raggiungere questa cifra o addirittura di più. Se facesse 12-13 gol e otto assist potremmo parlare di una grande annata per Federico"

