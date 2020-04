esclusiva Tonino Raffa ricorda Ameri: "Un maestro con la radio sempre nel cuore"

vedi letture

Sedici anni fa si spegneva Enrico Ameri, una delle voci storiche di 'Tutto il Calcio minuto per minuto'. Intervenendo al TMW News lo ha ricordato Tonino Raffa, altro radiocronista a lungo tra i più apprezzati della trasmissione: "Per chi come me è stato tra i suoi allievi preferiti - racconta - si riapre una ferita nel cuore. Lui aveva la radio nel cuore. Chi non ricorda la splendida squadra di quegli anni? Ameri, Ciotti, Provenzali, Ferretti e Luzzi che con Enzo Foglianese, Paolo Arcella, Emanuele Giacoia, Piero Pasini e tanti altri formavano un'orchestra sinfonica che suonava senza guardare lo spartito". Raffa ricorda gli anni di Ameri anche alla redazione esteri e come inviato in zone di guerra ("e seguì pure l'atterraggio dell'umo sulla Luna nel '69"). "Era un amico, un collega appassionato sempre prodigo di consigli. La rivalità di Ameri con Ciotti? Era una risorsa per "Tutto il Calcio minuto per minuto" perchè ognuno durante il lavoro dava il meglio di se stesso"

Clicca sotto per guardare