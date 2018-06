ESCLUSIVA TMW - Udinese, per la Primavera piace Castorina. C'è anche il Toro

Il Barcellona è pronto all'assalto per Miralem Pjanic. Lo scrive il Mundo Deportivo: 28 anni, l'ex giocatore dell'Olympique Lione è considerato dalla formazione blaugrana l'erede di Ivan Rakitic. Nel sondaggio sul sito, i tifosi dei catalani benedicono il possibile acquisto del bosniaco....

Real Madrid, clamoroso dalla Spagna: Zidane via "per colpa" del figlio

Ag. Yaya Touré: "Guardiola, la magia nera ti punirà. Finirai come Benfica"

Nizza, c'è l'accordo con Vieira. Ma prima l'ultima col New York City

Reyes va in Cina. L'ex Atletico Madrid giocherà in seconda divisione

Lichtsteiner: "Nuova era, qui per riportare l'Arsenal in Champions"

Manchester City, si continua a lavorare in prospettiva: piace Ndombelé

Gudjohnsen difende Guardiola: "Non so da dove vengano accuse Touré"

Cillessen: "Arsenal e Liverpool ottimi club, ma il Barça non mi vende"

Lugano, contatti con De Biasi per la panchina

Manchester United, l'apertura del Daily Express: "È Fred the Red"

Stampa portoghese: "Jorge Jesus in Arabia Saudita, 7 milioni"

Siviglia, lo United prova il sorpasso sul Barcellona per Lenglet

Potrebbe ripartire da una formazione Primavera la carriera di Gianpaolo Castorina , ex tecnico della Virtus Entella. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il tecnico di Milano sarebbe nel mirino di Torino e Udinese, con i friulani come destinazione più probabile.

