ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Napoli favoritissimo. Italia, no alle riunioni"

A margine della partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma abbiamo intervistato Furio Valcareggi, agente, sia sul match Roma-Napoli che sulla situazione della Nazionale. "A mio parere - dice a Tuttomercatoweb.com - è favoritissimo il Napoli. Se decide di far gol fa gol. E poi è più libero di testa, c'è intorno ai partenopei un'euforia diffusa che produce buon gioco. Quanto alla Nazionale, non sono stato severo con Ventura: credo che per guidare l'Italia sia necessario tenere buoni rapporti con la stampa e di tutelare i giocatori anche se non hanno giocato bene La riunione tra i giocatori non l'avrei fatta fare, sono io ct che devo parlare con i giocatori, sono io il timoniere. Il ct deve avere una grande personalità, ciò che dice deve arrivare. In ogni caso andremo al Mondiale, siamo animali da Mondiale ed Europeo. Abbiamo buone soluzioni davanti, a metà campo stiamo bene, i difensori possono reggere. E faremo la nostra figura".