Zara: "Sarri contro il Napoli, passato che torna. Sfida bella e Dela prova a dar carica"

Furio Zara autore Rai e penna raffinata è intervenuto oggi nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, per parlare di vari temi a partire dalle sensazioni sul ritorno delle partite: "Siamo cambiati noi ed è cambiato il calcio - dice - mi aspettavo un calcio falsato ed in effetti è stato così però lo dobbiamo accettare. E' una lenta ripartenza verso nuovi lidi. E alla fine a far la differenza sarà la qualità dei giocatori, più della tattica".

De Laurentiis intanto ha acceso la finale con la Juve con le sue parole su Sarri...

"Dal suo punto di vista fa benissimo perchè il Napoli rispetto alla Juve parte in ritardo come spessore di squadra e come capacità di gestire le gare. Il patron del Napoli, sapendo questo, cerca di guadagnare terreno con questa polemica. Peraltro si sapeva che i rapporti tra i due non erano cordiali".

Gattuso contro Sarri: che sfida sarà?

"Sfida bellissima, è pure sarri contro il Napoli, il passato che ritorna. Gattuso si gioca il futuro anche se De Laurentiis lo ha confermato e il presidente conta molto sull'uomo. Però di sicuro Gattuso vuol fare vedere fino in fondo le sue qualità dopo questa interruzione forzata".

A Napoli si fermò il cammino dell'Italia trent'anni fa in semifinale contro l'Argentina ai Mondiali. Anche di questo parli nel tuo libro appena uscito, 'Le Nostre Notti Magiche', con Schillaci in copertina.

"Non si celebra un trionfo ma si conserva un dolce ricordo. Fu l'estate della ola, delle Notti Magiche, dell'entusiasmo. L'Italia di Vicini uscì ai rigori contro l'Argentina che poi perse in finale contro la Germania. E' stata una delle nazionali azzurre più belle di sempre, con tanta qualità, con Baggio, Baresi, Donadoni. Fu però l'estate di Schilacci, i suoi gol sono rimasti nella mente. Tutti identificano quel Mondiale come il Mondiale di Totò Schillaci, con i suoi occhi sgranati e spiritati".