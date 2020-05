esclusiva Zuccalà: "Lazio e cartonati? In Giappone anni fa c'erano le urla registrate..."

Franco Zuccalà, firma storica della Rai, è stato uno degli inviati di punta per l'emittente di Stato sullo sport. Oggi è intervenuto al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, per una chiacchierata sull'attualità. "In questo periodo - ha spiegato - ho sempre detto che non bisognerebbe ricominciare col campionato, però i soldi non sono miei. E ammetto che ci sono esigenze per cui si debba andare avanti. I tedeschi hanno ricominciato, vedremo noi. Sul campo è da valutare cosa succederà, tutti partiranno dal fatto che non giocano da più di 70 giorni, le incognite non mancano. Per il campionato ci sono i tre piani: che si giochi fino alla fine, che ci siano i play-off e che venga cristallizzata la classifica, che però sarebbe la soluzione meno sportiva".

Tra le curiosità, intanto, la Lazio ha fatto sapere che i tifosi biancocelesti potranno essere virtualmente presenti allo stadio attraverso la loro foto che verrà messa sul posto che è stato loro assegnato in base all'abbonamento...

"Speriamo non succeda quel che accadde in Giappone quando andai per una finale Intercontinentale col Milan. I sostenitori giapponesi c'erano ma di solito stanno zitti e allora crearono un ambiente con gli altoparlanti e le urla registrate dei tifosi".

Il calcio ma non solo nel corso della tua lunga carriera: quale altra passione hai coltivato?

"Io ho girato il mondo cercando di fare servizi particolari che venivano poi criticati o commentati benevolmente. Ho lasciato la Rai 24 anni fa e mi sono poi messo a viaggiare. Ho visitato 153 nazioni e sto producendo una serie di documentari. Sono arrivato alla puntata cinquantotto, partendo dal Sudamerica. C'è a volte il calcio, con lo stadio del Boca e di Santiago del Cile dove però si facevano anche le torture ai tempi di Pinochet. Ora sto finendo i miei documentari sull'India, poi inizierò con l'Oman".