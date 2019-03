© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Sette gol all'esordio della nazionale di Sardegna, con 600 spettatori sugli spalti. Ieri sera a Nuoro è andata in campo per la prima volta la selezione, formata esclusivamente da calciatori sardi e allenata da Bernardo Mereu, in campo contro gli Istrangios, selezione degli stranieri che militano in squadre sarde. Vittoria per 7-1, per la Sardigna che si prepara ad affrontare gli europei delle nazioni non riconosciute organizzati dalla Conifa, in un girone con Repubblica Doneck e Padania.