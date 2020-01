Esordio con assist per Ashley Young, ex giocatore del Manchester United schierato oggi titolare nel match che l’Inter ha pareggiato contro il Cagliari. Il neo numero 15 nerazzurro ha fornito a Lautaro Martinez il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Antonio Conte, poi rimontata nella ripresa. Young è stato comunque felice per il debutto in Serie A: “Orgoglioso di aver debuttato con l’Inter”, ha scritto sul proprio profilo Instagram.