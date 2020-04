Esports, Esposito e Leao inscenano il derby di Milano: è 2-2. Con entrambi in campo

Esports che prendono il posto del calcio reale in questi giorni in cui il pallone non rotola a causa dell'emergenza Coronavirus. Questa mattina, Inter e Milan hanno pubblicato il video di una sfida a distanza a PES 2020 tra Sebastiano Esposito e Rafael Leao, con tanto di pre-gara, post-gara e di telecronaca affidata al giornalista di DAZN Stefano Borghi.

La sfida virtuale tra i due giovani attaccanti è finita 2-2 e la curiosità è che entrambi si sono schierati dall'inizio: Esposito alle spalle di Lukaku e Lautaro, Leao di fianco a Ibrahimovic. In basso il video.