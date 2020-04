Esports, i top gol del torneo vinto venerdì 24 dalla Juve contro Inter, Fiorentina e Sassuolo

Venerdì, in collaborazione con Infront e la Lega Serie A, vi abbiamo trasmesso in diretta il quadrangolare di Esports che ha visto la Juventus avere la meglio di Inter, Fiorentina e Sassuolo.

Già in programma nuovi tornei che andranno in onda nei prossimi giorni: nel frattempo, ecco i gol più belli del torneo Esports andato in scena tre giorni fa.