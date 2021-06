ESports, Serie B: Pisa campione di BeSports 2021

Il Pisa si laurea campione della seconda edizione di BeSports, il campionato e-sports uffciale della Lega Serie B organizzato da WeArena e giocato su eFootball Pro Evolution Soccer 2021. La formazione nerazzurra formata da Carmine Liuzzi (Pisa_n17x) e Salvatore Di Giacomo (Sasinho_DiGiac) ha bissato il successo dello scorso anno, riconfermandosi campione dopo aver superato in finale Spal WeArena in due partite.

Il trofeo resta dunque sotto la Torre grazie ad una cavalcata che ha visto i toscani raggiungere prima il secondo posto nella fase a gironi (gruppo B), guadagnando l'accesso alle Final 12, per poi avere la meglio nei quarti contro la Cremonese e staccare il pass per la finalissima grazie alla vittoria in semifinale sulla Salernitana. La corsa al titolo della Spal WeArena, che aveva chiuso la regular season con la prima piazza nel girone A, era proseguita con i successi contro il Venezia nei quarti e contro il Chievo Verona in semifinale.

Con la partecipazione di 38 players rappresentanti di 19 club di Serie BKT ed un totale di 120 partite disputate, la seconda edizione dell'e-campionato ufficiale di Lega Serie B organizzato da WeArena chiude la stagione degli sport virtuali registrando una copertura complessiva di oltre mezzo milione di contatti raggiunti tra i canali social della Lega Serie B e il canale Twitch di WeArena, un dato ancor più clamoroso se lo si somma al milione e mezzo di copertura e alle quasi 6 milioni di impression ottenute sui canali ufficiali del main sponsor BwinTv.

Al termine della finale, è stato inoltre annunciato che WeArena organizzerà, insieme a Lega Serie B, anche la terza edizione del torneo BeSports, programmata per la stagione 2021-2022.