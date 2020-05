Esports, torneo internazionale con 8 Leghe. Serie A con un punto dopo due giornate

In questo periodo in cui molti campionati si stanno preparando a ricominciare le competizioni temporaneamente a porte chiuse e i fan sono tutti incoraggiati a tifare per i loro Club da casa, European Leagues sono liete di annunciare il lancio del proprio Torneo virtuale "Stay2Score": otto tra le principali Leghe Europee si sfideranno in EA SPORTS FIFA 20 per diventare la migliore All Star League d’Europa!

Tuttomercatoweb.com, in accordo con Infront e Lega Serie A, trasmetterà in diretta streaming il torneo, che inizierà mercoledì 13 maggio e vivrà le sue fasi finali il 23 maggio.

Queste le Leghe che prenderanno parte al Torneo:

- Austrian Bundesliga

- Belgian Pro League

- Dutch Eredivisie

- Lega Serie A

- Polish Ekstraklasa

- Liga Portugal

- Spanish LaLiga

- Swedish Allsvenskan

Format del torneo:

- Ogni Lega sarà rappresentata da 4 giocatori: 2 calciatori professionisti e 2 pro players di FIFA.

- Ogni match si giocherà al meglio delle 2 partite (pro player contro pro player e calciatore contro calciatore): il punteggio combinato determinerà il risultato di ogni match.

- Tutte i team delle Leghe si incontreranno tra loro in un round robin.

- I primi 4 team del girone accederanno alle semifinali, con la conseguente qualificazione di due leghe per la Finale che incoronerà il vincitore di Stay2Score.

Programma del torneo:

- Stay2Score inizierà lunedì 11 Maggio e si concluderà sabato 23 Maggio con le semifinali e la finale.

- Le semifinali e la Finale saranno trasmessi in diretta streaming.

Il calendario

Primo turno (mercoledì 13 maggio)

eBundesliga-Ekstraklasa Games 3-2

eLiga Portugal-Proximus ePro League 6-2

eAllsvenskan-ELaLiga Santander 5-3

eDivisie-eSerie A TIM 5-5

Secondo turno (mercoledì 13 maggio)

Ekstraklasa Games-eDivisie 5-2

eBundesliga-eLiga Portugal 2-5

eSerie A TIM-eAllsvenskan 4-6

Proximus ePro League-ELaLiga Santander 2-6

Terzo turno (sabato 16 maggio)

Quarto turno (sabato 16 maggio)

Quinto turno (mercoledì 20 maggio)

Sesto turno (mercoledì 20 maggio)

Settimo turno (venerdì 22 maggio)

Prima semifinale - Sabato 23 maggio, ore 15.00

Seconda semifinale - Sabato 23 maggio, ore 16.00

Finale - Sabato 23 maggio, ore 18.00

La classifica

eLiga Portugal (POR) 6

eLaLiga Santander (ESP) 6

eBundesliga (AUT) 3

Ekstraklasa Games (POL) 3

eAllsvenskan (SWE) 3

eSerie A TIM (ITA) 1

eDivisie (NLD) 1

Proximus ePro League (BEL) 0