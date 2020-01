© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile svolta della partita al San Paolo. Al diciannovesimo minuto della gara tra Napoli e Lazio il direttore di gara ha infatti espulso Hysaj per doppia ammonizione. Al momento i partenopei sono in vantaggio per 1-0 ma adesso sarà dura per la formazione di Gattuso che dovrà giocare in inferiorità numerica per più di 70 minuti.